„Wir sollten uns auf weibliche Stärken besinnen“

Keine Quotenfrau

Die 59-Jährige möchte ihre Position als Museumsdirektorin ein Stück weit auch dazu nutzen, junge Frauen an die Hand zu nehmen: „Ich kann als Frau, die schon lange mit beiden Beinen im Berufsleben steht, mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Parallel dazu sorgt sie sich darum, dass ihre weiblichen Angestellten gute Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und privaten Verpflichtungen vorfinden - etwa mittels flexibler Arbeitszeitmodelle.

Wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, ist schnell von der Quote die Rede. Haag ist diesbezüglich zwiegespalten: „Niemand ist gerne eine Quotenfrau. Es sollte die Zeit kommen, in welcher das Geschlecht nicht mehr relevant ist. Aber ich fürchte, da sind wir noch nicht ganz angelangt.“