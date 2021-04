Trauer im Reptilienzoo Happ: „Poldi“ ist tot

Große Trauer herrscht im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt. Galapagos Riesenschildkröte Poldi ist am Sonntag an Altersschwäche gestorben. Er wurde geschätzte 160 Jahre alt. Der tierische Star begeisterte seit 1976 im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt die zahlreichen Besucher. Prominente Gäste standen ebenfalls Schlange, um Poldi zu besuchen. Der Riesenschildkröte wird nun ein Andenken gesetzt.