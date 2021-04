EMA legt Gutachten zu Johnson & Johnson vor

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Dienstag ihren Bericht über mögliche Hirnvenenthrombosen durch den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson vorlegen. Nachdem in den USA nach rund sieben Millionen Impfungen sechs Fälle von Blutgerinnseln bekannt geworden waren, waren Impfungen mit diesem Präparat in mehreren Ländern vorläufig auf Eis gelegt worden. In Europa setzte der Impfstoffhersteller selbst weitere Lieferungen aus.