„Die Gemeinden leben durch das Ehrenamt“

Volles Programm um nur zehn Euro

Zehn Euro kostet die Mitgliedschaft im Verein. Dafür können die Mitglieder das volle Programm in Anspruch nehmen und müssen keine Gegenleistung erbringen. „Das funktioniert nur, weil die Gemeinde großzügig ist und alle Helfer ehrenamtlich arbeiten.“ Nicht immer sei es leicht, fleißige Hände zu finden. Grundsätzlich aber laufe alles gut. Mitglieder, die das Angebot ausnutzen, gebe es selten.

Wer also Begleitung beim Spazierengehen, Hilfe beim Heckenschneiden, Fensterputzen oder Einrichten des Computers bracht, ruft einfach beim Verein an. Dann wird der passende Helfer gesucht, der Job erledigt. Einmal in der Woche sind die Freiwilligen auch im Büro im Vereinshaus anzutreffen. „Dort vermitteln wir nicht nur Aufträge, sondern übernehmen auch viele andere Tätigkeiten, geben Hilfe beim Umgang mit dem Handy, erteilen Auskünfte…“ Am meisten gefragt sind übrigens Garten- und Reinigungsarbeiten sowie Fahrdienste.