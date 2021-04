Wohnen: „Trend ist, dass Leute mehr hinausziehen“

Seit der Pandemie gewinnt der Wohnraum noch mehr an Bedeutung, und besonders Freiflächen wie Garten oder Balkon werden immer beliebter. Allerdings werden auch die Mieten zunehmend teurer und der Kauf eines Eigentums demnach immer unerschwinglicher. Wie verändert sich der Immobilienmarkt derzeit und wie schaut es zum Beispiel in den Städten oder am Speckgürtel aus? Und welche Voraussetzungen muss man eigentlich erfüllen, wenn man sich ein Eigenheim zulegen möchte? Darüber spricht Moderatorin Raphaela Scharf beim krone.tv-Talk „Nachgefragt“ mit Georg Spiegelfeld, dem Präsidenten des Immobilienrings Österreich.