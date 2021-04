Betrieb aus Lavanttal: Maschinen für den Weltmarkt

Weltweiter Export

Exportiert wird in 30 Länder - u.a. nach Südafrika, Chile, Brasilien, Japan, ganz Europa. „Unsere Geräte werden laufend weiterentwickelt“, so Konrad. Vorrang haben Holzerntemaschinen für extremes Gelände. Nun wird das Areal mit Bürogebäude und zwei Hallen um eine weitere Produktions- und Logistikhalle ergänzt. Nach deren Fertigstellung im September will man zukünftig jährlich bis zu 270 Maschinen produzieren.