Einfache Lösung: Das „Bestbieterprinzip“

„Dieses Bestbieterprinzip, welches wir seit 2009 auch im Tiroler Landtag in ersten Bereichen etabliert haben und von der Tiroler Arbeiterkammer immer wieder eingefordert wird, hat eine ganze Reihe von Vorteilen“, schreibt das Forum und zählt diese auf. So sichere es Arbeits- und Lehrplätze, Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, lukriere Steuern, halte Einkommen und Kaufkraft in den Regionen und reduziere massiv das Transportaufkommen über lange Wege und sei aktiver Klimaschutz. „Das Bestbieterprinzip verschlingt keine Steuermilliarden, sondern trägt dazu bei, auch das leise Abwandern, Auslagern, Outsourcen wichtiger Produktionen in Dumpingwettbewerbsländer hintanzuhalten. MAN ist derzeit eine der vielen Mahnmale dieses Dumping-Wettbewerbs“, betont Fritz Gurgiser.