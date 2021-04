Mit Lanze oder Liebe dem Wurm begegnen

Schattenseiten des Lebens

Die beiden Legenden erzählen uns von unterschiedlichen Möglichkeiten, mit den Schattenseiten des eigenen Lebens umzugehen. Georg, der weltweit zahlreiche Wappen ziert, wie jenes von Georgien, Moskau oder St. Georgen am Kreischberg in der Steiermark, und der Schutzpatron von England ist, wurde im dritten Jahrhundert in Kappadokien in der Türkei geboren, war Soldat in der römischen Legion, wurde als Christ verfolgt, gefoltert und enthauptet; sein Todestag, der 23. April, wurde zu seinem Gedenktag.