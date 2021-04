Bauer ist auf Ausflügler auf Privatgrund sauer

Auch der OÖ Bauernbund kritisiert dieses Freizeitverhalten aufs schärfste. Landesbäuerin Johanna Haider etwa hat sich selbst ein Bild von der Situation in Steyregg gemacht: „Das ist eigentlich eine Frechheit, was sich die Menschen alles erlauben. Da ist jegliche Achtung vor fremdem Eigentum verloren gegangen.“ Haider versteht zwar den Drang der Landsleute, in Zeiten wie diesen raus in die Natur zu gehen: „Dass man sich dann aber alles erlaubt, geht einfach nicht.“