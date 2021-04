Energiewende: Wenn der Nachbar den Strom liefert

In den „Energiegemeinschaften“ wird es Produzenten und Mitglieder als Konsumenten geben, die sich unter dem Strich Geld sparen können. Daneben sind auch „normale Kunden“ im gleichen Netz; niemand ist also gezwungen, an der Gemeinschaft teilzuhaben. Wichtig ist in jedem Fall eine stabile Netz-Infrastruktur und ein Anschluss „nach außen“, falls intern zu wenig Strom erzeugt wird oder zu viel vorhanden sein sollte.