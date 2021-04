Überleben im ewigen Eis: „Subnautica: Below Zero“

Mit „Subnautica: Below Zero“ schickt Entwickler Unknown Worlds Gamer ab dem 14. Mai auf PC (via Steam und Epic Store), PlayStation, Xbox und Switch in die Eisregion des Planeten 4546B, wo es als Wissenschaftlerin auf einer Forschungsstation fremde Artefakte zu untersuchen gilt. Als ein Unglück die Station trifft, muss die Protagonistin „improvisieren, um zu überleben“. Ein neuer Trailer erzählt mehr über die Hintergrundgeschichte des Survival-Games, das als Standalone-Erweiterung tiefer in das Geheimnis des Originals von 2018 vordringt.