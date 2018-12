„Subnautica“ taucht jetzt auch auf PS4 und Xbox ab

Elf Monate nach Veröffentlichung der PC-Version können jetzt auch Besitzer von PS4 und Xbox One mit „Subnautica“ auf Tauchstation gehen. In dem Erkundungsspiel strandet man als Raumfahrer auf einem unerforschten Wasserplaneten, auf dem es nur einen Weg gibt: in die Tiefe. Spielerisch wird ein Mix aus Erkunden, Crafting und Basenbau geboten.