Finanzielle Probleme: F1-Hit in Kanada in Gefahr!

Die Austragung des Formel-1-Grand-Prix von Kanada in Montreal ist wegen der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge in Gefahr. Laut dem Fachportal „Autoweek“ könnte der für den 13. Juni geplante WM-Lauf aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen des Landes sowie finanzieller Schwierigkeiten der Veranstalter erneut nicht stattfinden. Spekuliert wird über eine Verlegung in die Türkei auf den Istanbul Park Circuit. Noch diese Woche soll demnach eine Entscheidung fallen.