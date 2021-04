Gemeindezentrum kommt mit Minimaländerung

Kommentar:

Haben wir etwas verpasst?

Ist am Arlberg letztens ein geophysisches Wunder passiert und niemand hat’s gemerkt? Wurde Lech am Montagabend, also während die Gemeindevertreter zusammenkamen, um über das Gemeindezentrum zu debattieren, aus seiner Verankerung am Arlberg gerissen und nach Nordkorea verfrachtet? Oder nach China?

So verwegen diese Theorie auch sein mag, es spricht doch einiges dafür: So mussten sich in erwähnter Sitzung Mandatare dafür rechtfertigen, „mit der Zeitung“ gesprochen zu haben. Genauer, mit der „Kronenzeitung“. Huch, wie konnte das passieren?

Wissen denn die getadelten Volksvertreter nicht, dass in Lech zu bleiben hat, was in Lech so vor sich geht? Kann es sein, dass die gewählten Volksvertreter der irrtümlichen Meinung sind, dass man es öffentlich machen darf, wenn 40 Millionen Euro auf dubiose Art und Weise in einer Baugrube der Scheußlichkeiten versenkt werden? Glauben denn die demokratisch gewählten Volksvertreter wirklich, dass Pressefreiheit keine Grenzen kennt?

Bei der Sitzung wurden die Dinge jedenfalls wieder klargestellt: Erstens wurden die dreisten Nestbeschmutzer darauf hingewiesen, dass die Kreuze schon bereitstehen, sollten sie es wagen, noch einmal mit der „Kronenzeitung“ zu sprechen. Zweitens wurden bereits sämtliche im Dorf kursierende Ausgaben der „Kronenzeitung“ konfisziert, um gegebenenfalls die Scheiterhaufen ordentlich anfeuern zu können.

Nunja, wir hoffen jedenfalls, dass es bald zu einem zweiten Wunder in Lech kommen wird - diesmal zu einem demokratiepolitischen.

Der „Krone“ wär’s jedenfalls eine Schlagzeile wert.