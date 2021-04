Ex-Heimleiter zu Bewährungsstrafe verurteilt

Weil sie mit positiven Coronatests trotzdem am Arbeitsplatz erschienen, sind am Dienstag am Landesgericht Feldkirch ein nunmehriger Ex-Leiter eines Vorarlberger Seniorenwohnheims sowie eine Angestellte des Heims verurteilt worden. Wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen mit übertragbaren Krankheiten erhielten sie Bewährungs- bzw. Geldstrafen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.