Ton im Landhaus rauer: Politik wie April-Wetter

SPÖ schlägt zurück

Raue Töne wie in Wahlkampfzeiten! Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Gegen die von der ÖVP ausposaunte Kritik an einer „roten Belastungswelle“ wehren sich die Sozialdemokraten. „Anstatt sich konstruktiv bei der Krisenbewältigung zu beteiligen, verzapft nun ÖVP-Obmann Sagartz türkise Märchen via Briefe, die bei vielen Burgenländern auf völliges Unverständnis stoßen“, erklärt SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Er sei sich nicht sicher, ob „die Türkisen begriffen haben, dass die Menschen im Burgenland derzeit ganz andere Sorgen haben“.