Kampf um MAN-Werk in Steyr Wettlauf gegen die Zeit

Eine Kleinteile-Fertigung für Fahrerhäuser, sowie die Produktion für die schwere Baureihe, wo ohnehin nur noch ein Lkw pro Tag in Steyr hergestellt wurde, werden ab dieser Woche in das MAN-Werk in die Slowakei verlegt - zwei Schritte, die schon vor der Urabstimmung in Steyr fixiert worden waren und nun zeitlich mit dem Nein der Belegschaft zur Übernahme durch Investor Sigi Wolf zusammenfallen.