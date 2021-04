66 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Sieben-Tages-Inzidenz unter 300

Die Inzidenzwerte in den Bezirken sind weiterhin unter 300. Am höchsten ist die Sieben-Tages-Inzidenz weiterhin im Bezirk Oberwart mit 269 sowie in der Landeshauptstadt mit 214. Leicht gesunken ist der Wert im Bezirk Jennersdorf, betrug dieser gestern noch 153, liegt er heute bei 135. Weiterhin 0 beträgt der Inzidenzwert in der Freistadt Rust.