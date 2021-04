So steht Familie der Queen nach Philips Tod bei

Nur kurze Trauerphase für die Queen

Wie die „Daily Mail“ nun berichtete, wird sich die Queen danach recht bald wieder ihren königlichen Pflichten widmen. Schon im Mai will die 94-Jährige, die am 21. April ihren halbrunden Geburtstag feiert, wieder an öffentlichen Terminen teilnehmen - allen voran der Staatseröffnung des Parlaments. Am 11. Mai werde sie demnach in Begleitung ihres ältesten Sohnes und Thronfolgers Prinz Charles zur Veranstaltung im House of Lords in Westminster erscheinen.