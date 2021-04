15 der 16 Vereine sind für Abpfiff der OÖ-Liga

Chaos um etwaige (Nicht-)Absteiger in der 2. Liga. Chaos um etwaige (Nicht-)Aufsteiger in der 3. Liga. Und nun sorgt auch die vierthöchste Fußball-Leistungsklasse in Oberösterreich für Verwirrung. Laut ASKÖ-Donau-Manager Kurt Baumgartner plädieren 15 der 16 OÖ-Ligisten für einen Abbruch der laufenden Saison.