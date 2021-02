Anschober: „Die Bank haftet für den Schaden“

Nachdem bis dato Unbekannte Mitte November des Vorjahres in drei Banken in Klosterneuburg, Mödling und Wien eingedrungen waren und insgesamt 68 Schließfächer geleert hatten, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der auch für Konsumentenschutz zuständig ist, die Geldinstitute in die Pflicht genommen. Aus seiner Sicht haften in derartig gelagerten Fällen die Bank der betroffenen Kunden für den Schaden. Anderslautende Vertragsklauseln sieht er als „gesetzeswidrig und unwirksam“ an.