Riesiges rotes Herz löst Kurz-Karikatur in Wien ab

Was Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf einer 230 Quadratmeter großen Karikatur des Künstler Gerhard Haderer fehlte - nämlich ein Herz -, prangt seit Montag auf ebendieser Hausfassade an der Linken Wienzeile. Die SPÖ will damit der „herzlosen Politik“ von Kurz und seiner türkis-grünen Regierung entgegentreten. Das Herz stehe für soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen und für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung.