Trend Trailrunning: Die Natur genießen!

Anfängerin ist Elisabeth Mikl längst keine mehr. Die supersportliche Villacherin will heuer bei den Österreichischen Meisterschaften im Straßen- und Berglauf starten und zeigen, was in ihr steckt. Einsteigern rät Lissi, langsam zu beginnen und das Laufen zu genießen. „Alleine rund um Villach haben wir so schöne Strecken, in Richtung Schütt oder hinauf auf den Oswaldiberg. Ich starte meine Laufrunden am liebsten direkt von meiner Haustür weg“, so die Villacherin.