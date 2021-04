Pferdeapfel soll in TV-Show Duftnote hinterlassen

Getrockneter Pferdemist in Pelletsform, entweder in der Naturvariante oder mit Zusatzstoffen wie Lavendel oder Brennnessel – das sind die drei Produkte der im Vorjahr gegründeten Marke Pferdeapfel. Über den Vöcklabrucker Markus Tückmantel hatten sich Pferdestall-Besitzer Thomas Pülzl aus Gmunden und der Welser Michael Grafenberger kennengelernt. „Aus der Not heraus hatte Thomas davor begonnen, den Pferdemist anderen Personen als Dünger anzubieten“, denkt Grafenberger an die Momente zurück, in denen das Trio das Produkt weiterentwickelte und die Marke Pferdeapfel entwarf.