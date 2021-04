Wer bringt die Kugel nun wieder ins Rollen?

Die Frühschicht legte um 5.30 Uhr los; Schichtwechsel um 14.25 Uhr; die Kunststoffteile-Lackierung im Hochbetrieb - am Tag, nachdem das Ergebnis der Urabstimmung im MAN-Werk in Steyr bekannt wurde und die Übernahmepläne von Sigi Wolf eine Breitseite erhielten, herrschte wieder Alltag am Standort des Lkw-Herstellers. Business as usual, wie man sagt - jedoch nur am ersten Blick.