Crew der Raumstation ISS bekam Verstärkung

In Erinnerung an den ersten Weltraumflug eines Menschen vor 60 Jahren sind am Freitag drei Raumfahrer zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Der Flug war Juri Gagarin gewidmet, der am 12. April 1961 in den Kosmos gestartet war. Deshalb trug die Trägerrakete „Sojus 2.1a“ den Namen des Weltraumpioniers. Russland feiert in diesem Jahr das Ereignis groß, mit dem die Sowjetunion damals Weltraumgeschichte schrieb.