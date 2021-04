Prinz Philip: Flotte Sprüche auf Österreich-Visite

In den darauffolgenden Tagen besuchten die Royals – die zunächst erkrankte Tochter Anne war am 7. Mai nachgekommen – noch Tirol und seinen großen Sohn Karl Schranz, das niederösterreichische Stift Klosterneuburg, in Salzburg Mozarts Geburtshaus und Schloss Kleßheim sowie die Steiermark. Zwei Termine standen in der Grünen Mark auf dem Programm: ein Besuch bei den edlen Lipizzanern in Piber und ein nobles Dinner im prachtvollen Schloss Eggenberg. Nicht im offiziellen Ablauf eingeplant: die berüchtigten Kommentare Prinz Philips.