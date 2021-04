Leni Klum 20 Jahre nach Mama Heidi Klum am Cover

Laut „Glamour“ war es eine große Freude und Ehre für Leni Klum, das erste Mal ein Magazin-Cover zu zieren, denn Model zu sein, war von klein auf ihr großer Traum. Beim Shooting standen deshalb der Spaß und nicht die Nervosität im Vordergrund: „Ich weiß, ich sollte all das ernster nehmen, weil es Arbeit ist. Aber so fühlt es sich für mich überhaupt nicht an. Und genau das ist, denke ich, auch das Geheimnis, einfach zu tun, was einem Spaß macht“, sagt sie.