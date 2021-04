Ihr Schlüssel zu mehr Energie

Optimale Leistung nur bei guter Verdauung

Der Schlüssel zu mehr Energie ist eine gut funktionierende Verdauung! Hauptsächlich mit der Nahrung nehmen wir jene Substanzen (Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente etc.) auf, die wir für optimale Leistung sowie Wohlbefinden zwingend benötigen. Das jedoch ist nur möglich, wenn der Verdauungstrakt ordentlich arbeitet. Entscheidende Bedeutung hat dabei die Leber, unser Entgiftungsorgan Nummer 1. Wie Ernährungswissenschafter Mag. Martin Schiller im Fachmedium „Apotheker Krone“ rät, sollte man die Leber mit pflanzlichen Bitterstoffen gezielt anregen. Enthalten etwa in: Chicorée, Endivien, Rucola, Radicchio, aber auch Pistazien und Walnüssen. Da die Energiegewinnung in der Früh am besten funktioniert (und gegen Abend deutlich abnimmt), dienen Müsli oder Porridge als ideale Starter. Schon „Bio-Papst“ Willi Dungl hat Leistungs- wie Hobbysportlern Haferflocken als gesundes Doping überaus erfolgreich nahe gelegt. Wobei der Einstieg in die Energiegewinnung dann sanft erfolgen sollte, wenn man sich schon quälend schlapp fühlt.