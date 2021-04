Arbeitsplätze in Deutschland werden langsam knapp

Chancen am Arbeitsmarkt schwinden

Die sogenannte Erwerbsquote misst, wie viele arbeitsfähige Bundesbürger überhaupt am Arbeitsmarkt aktiv sind - also Arbeit haben oder aktiv Arbeit suchen. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Erwerbsbeteiligung in der Krise gesunken ist, weil Menschen, die zwar arbeiten wollen, glauben, dass sie in der Krise sowieso keine Chance auf eine Stelle haben. Deren Anteil dürfte seit Beginn der Pandemie gestiegen sein.“