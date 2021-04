Aus für „Gym“ lässt Rufe nach HTL lauter werden

Anderswo herrscht Ansturm

In anderen Städten ist derweil der Ansturm auf die Gymnasien so groß wie noch nie. Corona hat den Trend sogar verstärkt. Einer der Hauptgründe dafür ist unter anderem auch die milde Benotung während des Fernunterrichts. Laut Prognosen der Statistik Austria werden die Schülerzahlen an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen noch weiter steigen. Bereits in zehn Jahren wird es um zehn Prozent mehr Gymnasiasten in Oberösterreich geben - siehe Grafik oben.