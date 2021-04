Obergericht bestätigt Swap-Urteil zugunsten Linz

Swap wäre eine Art Glücksspiel

Das OLG erblickte im Zins-Swap eine zu den Glücksverträgen gehörende Wette, deren Ergebnis von der Entwicklung des EUR/CHF-Wechselkurses abhing und die wegen des hohen Wertes der beiden Wettpositionen in die Zuständigkeit des Gemeinderates fiel. Der Abschluss dieser Zinswette, die bei der Kurssteigerung des Schweizer Franken zu erheblichen Verlusten führte, war von einem allgemeinen Beschluss über Optimierungen im Finanzportfolie der Stadt aus 2004 nicht umfasst. Daher habe der Swap-Vertrag nie Bestand gehabt (sei also von Anfang an ungültig gewesen).



Interne Gemeinde-Regeln zählen

Wenn interne Regelungen, die die Gemeindeorgane zu beachten haben, nicht eingehalten werden, wirkt sich das grundsätzlich und im konkreten Fall auch gegenüber dem Vertragspartner einer Gemeinde aus, wie es das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) in § 867 anordnet.



Noch nicht rechtskräftig

Die Entscheidung des OLG ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat die Revision an den Obersten Gerichtshof wegen der Bedeutung der zu lösenden Rechtsfragen zugelassen. Aber in zwei von drei Instanzen hat die Stadt Linz bisher gewonnen. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) reagiert umso erfreuter: „Dieses Urteil des Oberlandesgerichts bestätigt die Stadt Linz in ihrer seit jeher vertretenen Rechtsposition ganz eindeutig, dass das Geschäft von vorneherein unwirksam war. Das Urteil stellt einen weiteren Etappensieg für die Stadt Linz dar.“