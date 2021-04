Kinder fotografiert - Aufregung um Spielplatz

Mütter und Väter in Sorge

Laut Elternbeschwerden werden von Kindern per Handy Fotos und Videos gemacht. „Väter fahren nachsehen, ob es ihren Sprösslingen gut geht, oder lassen ihre Kinder gar nicht mehr allein vor die Tür“, berichtet FPÖ-Sicherheitssprecher Johann Tschürtz von den Problemen etlicher Familien. „Die Unterkunft ist erst wenige Monate offen, schon häufen sich die Klagen“, so Tschürtz. Er verlangt mehr Polizeipräsenz in Gemeinden mit Asylheimen und bekräftigt seine Forderung nach verpflichtenden DNA-Proben von Asylwerbern.