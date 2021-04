Räume der Angst in Linz sollen entschärft werden

Auch in Linz gibt es mit Sicherheit viele. „Aus der Bevölkerung wurden uns zuletzt etwa der Durchgang Hauptstraße/Stadlbauerstraße, oder die Unterführungen in der Friedhof- und der Wienerstraße genannt“, erklärt VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal, deren Partei die Thematik im morgigen Gemeinderat andiskutieren will. „Ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bürger ist es Angsträume zu identifizieren, abzuschwächen, aber vor allem auch bereits im Vorfeld zu vermeiden“, spricht sie bei letzterem in erster Linie die Stadtplanung an. Laut Manhal gilt es zu klären, wie durch einfache Baumaßnahmen Kriminalitätsschwerpunkte entschärft werden können, so dass sich die Linzer an diesen Orten auch wirklich sicher fühlen.