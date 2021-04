Commerzialbank: Keine Fehler des Landes entdeckt

Welche Mitschuld hatte die burgenländische Landespolitik an der Pleite der Commerzialbank Mattersburg? Der Untersuchungsausschuss des Landtags hat keine gefunden. „Das Land hat alles getan, was es tun musste - und es hat es richtig getan“, betonte Verfahrensrichter Walter Pilgermair am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Der Bericht wurde von SPÖ, FPÖ und Grünen beschlossen. Die ÖVP stimmte dagegen.