Doku „Framing Britney Spears“ bei Amazon

Frauenfeindliche Kultur

Aber Spears berühmter Ex ist nicht wirklich der Hauptschurke in dieser Geschichte. Vielmehr kritisiert die Doku den scheußlichen Boulevardjournalismus der Neunzigerjahre und die frauenfeindliche Kultur, die es überhaupt erst ermöglichte, dass die Popsängerin ihre Autonomie verlor: Sie ist eine erfolgreiche 39-jährige Frau, die vom amerikanischen Gesetz her als unfähig angesehen wird, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben. Warum das so ist, dem versucht die Dokumentation nachzugehen. Ein weiblicher Fan sagt an einer Stelle: „Dies würde einem Mann in Amerika niemals passieren.“