Grüne: Ehrengrab für Behindertenratspräsidenten

„Verdient offizielle Anerkennung“

Vom Bundespräsidenten abwärts wurde dem 56-Jährigen für sein Wirken viel Respekt gezollt. Stichwort: Inklusion von Menschen mit Behinderungen. „Pichlers Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben, sein Engagement und seine Vorbildfunktion für so viele Menschen in unserem Land und unserer Stadt, verdienen sich die offizielle Anerkennung durch ein Ehrengrab“, stößt die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer (Grüne) nun die Debatte an.