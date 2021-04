Lakers im Stadtduell von Clippers klar geschlagen

Die Los Angeles Lakers haben am Ostersonntag (Ortszeit) das Stadtduell mit den Los Angeles Clippers verloren und dabei eine ihrer schlechtesten Leistungen dieser NBA-Saison abgeliefert. Im achten Spiel ohne die verletzten Stars LeBron James und Anthony Davis kassierten die Lakers ein 86:104. So wenig Punkte gab es zuvor noch nicht in dieser Saison, auch die 16 Vorlagen waren ein Tiefstwert.