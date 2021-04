Sonntags-Gastro auf Wiener Märkten fixiert

Die Zeiten für die einzelnen Standorte wurden von den Bezirksvorstehern festgelegt. „Sie kennen die Märkte und die Bedürfnisse der Anrainer am besten“, erklärt Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die Regelungen sind unterschiedlich und gelten für reine Gastro-Betriebe: So wird es die längste Sonntagsöffnung am Gersthofer Markt in Währing sowie am Nußdorfer Markt und am Sonnbergmarkt in Döbling geben. Hier wurde der Rahmen von 9 bis 22 Uhr voll ausgeschöpft.