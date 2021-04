Kim Yo Jong: Schwester des Diktators in Nordkorea

Wenig später sprengten nordkoreanische Agenten ein südkoreanisches Flugzeug in die Luft mit 115 Todesopfern. Und Kim Jong Un brachte dank seiner Raketentests Nordkorea und die USA an den Rand eines Kriegs, ehe er plötzlich einem Treffen mit Donald Trump zustimmte. Psychologisch führt das dazu, dass jedes noch so kleine Zugeständnis des Regimes als großer Fortschritt der restlichen Welt gefeiert wird. Kim Yo Jong hat dieses Spiel ebenfalls intus. Sie erhielt dieselbe Ausbildung wie ihre Brüder in einer Berner Privatschule und ist in Kriegsführung und Informatik geschult.