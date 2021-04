Nachbar und Polizisten wurden zu Lebensrettern

Dank der Information eines Nachbarn konnte ein 67-Jähriger aus seiner Wohnung in Leonding gerettet werden. Der 52-jährige Nachbar erstattete am 1. April 2021 um 2.38 Uhr bei der Polizei Leonding die Anzeige, dass er Hilfeschreie aus der Nebenwohnung höre. Die Polizeistreife traf kurz darauf beim Mehrparteienhaus in Leonding ein. Die Beamten konnten mit dem verletzten Bewohner durch die verschlossene Wohnungstür Kontakt aufnehmen. Der 67-Jährige sagte, dass er gestürzt sei und Hilfe benötige. Die Feuerwehr Hart wurde zur Türöffnung alarmiert. Währenddessen konnte ein Wohnungsschlüssel organisiert und so die Türe geöffnet werden. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten anschließend ins Kepler Uniklinikum.