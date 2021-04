Leipzig-Abschied? „Ich lasse Sabi nicht gehen!“

ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer will bei RB Leipzig um seinen Landsmann Marcel Sabitzer kämpfen. Der RB-Kapitän wird immer wieder mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. „Macht euch keine Gedanken, den Sabi lasse ich nicht gehen. Ich habe ihm schon gesagt, dass er nicht weg darf nach so einer bescheidenen Saison für mich!“