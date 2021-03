Flugzeug mit NBA-Topteam geriet in Vogelschwarm

Ein mit dem NBA-Team der Utah Jazz besetztes Flugzeug ist unmittelbar nach dem Start in einen Vogelschwarm geraten und musste umkehren. US-Medien berichteten am Dienstag, dass die gecharterte Maschine mit den Basketball-Profis an Bord sicher wieder auf dem Flughafen in Salt Lake City landete und es keine Verletzten gab.