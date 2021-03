Ein „Masterplan“ für Bregenzer Stadtentwicklung

Die Hoffnungen in Sachen Stadtentwicklung rundum den Bahnhof ruhen nun nicht mehr nur auf der Arbeitsgruppe „Bregenz Mitte“, sondern auch auf Andrea Krupski von Mansberg. Die 53-jährige Architektin und Stadtplanerin hat einiges vorzuweisen, war sie doch unter anderem als Gastprofessorin in China tätig oder hatte die Entwicklung der Hamburger Hafencity mitgestaltet. Michael Ritsch streute der Neuerwerbung, die ab 17. Mai ihr Amt antritt, bereits jetzt schon Rosen und gab unumwunden zu: „Ich dachte zuerst, dass es sich um eine Scherzbewerbung handelt, wenn sich jemand aus einer Zwei-Millionen-Stadt in die zwar schöne, aber nur 30.000 Einwohner große Landeshauptstadt bewirbt.“