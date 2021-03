Hirnlos-Foul sorgt im Argentinien-Hit für Frust!

River Plate gegen Racing Club, Vierter gegen Fünfter in Argentiniens Primera Division, der Rekordmeister gegen den Titelträger von 2019 - es wäre angerichtet gewesen für ein großes Fußball-Fest und einen heißen Fight, doch am Ende hat es nicht nur keinen Sieger, sondern auch einen ganz großen Verlierer gegeben! Der hört auf den Namen Juan José Cáceres (20), spielt für Racing Club und hat mit seiner Hirnlos-Attacke in Minute 57 die Rote Karte kassiert - wodurch der Schlager bei elf gegen zehn Mann endgültig zur 0:0-Krampfpartie geworden ist ...