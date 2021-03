EU-Kommissar: „Haben ein Problem“ mit AstraZeneca

Der Unmut über den Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca wächst. Weil das Unternehmen sich nicht an seine Liefervereinbarungen halte, will die EU ein Exportverbot verhängen. Das kündigte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Freitag an. „Wir haben die Werkzeuge und werden dafür sorgen, dass alles in Europa bleibt, bis das Unternehmen sich an seine Zusagen hält“, sagte er. Astrazeneca reduzierte wegen Produktionsverzögerungen seine Lieferungen drastisch.