Kocher hebt Arbeitszeitregeln im Impfprogramm auf

Mehr Personal an Wochenenden und Feiertagen

Die auf die Corona-Pandemie zurückzuführende Ausnahmesituation mache diesen Schritt notwendig. Auch sollen mit den zusätzlichen personellen Ressourcen Impfstoffanlieferungen an Wochenenden und Feiertagen leichter bewerkstelligt werden können. Bisher hieß es immer, das eher gemächliche Tempo bei den Impfungen in Österreich liege am Impfstoffmangel und nicht an zu wenig Personal.