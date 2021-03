Jihadisten-Prozess wird in Linz neu verhandelt

Verhandlung für vier Tage anberaumt

Zehn Tage hatte der erste Prozess-Durchgang in Graz im Jahr 2019 gedauert, von sechs Angeklagten sind vier übrig, zwei wurden bereits freigesprochen. Die Strafen in Graz betrugen zwischen sieben Jahren und fünf Monaten bedingt. Der Oberste Gerichtshof hob diese Urteile aber wegen eines Fehlers bei der Fragestellung an die Geschworenen auf. Der Prozess in Linz ist für vier Tage anberaumt.