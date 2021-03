„Shadow Tactics“ bekommt eine neue Erweiterung

Mimimi Productions und Daedalic Entertainment bringen eine allein lauffähige Erweiterung für das gefeierte Taktik-Spiel „Shadow Tactics“ heraus. „Aiko‘s Choice“, so der Name des Add-ons, erzählt eine neue Geschichte nach den Ereignissen des Hauptspiels „Blades of the Shogun“ und spendiert den Helden aus selbigem mehr Hintergrund-Story. Die Veröffentlichung ist Ende des Jahres geplant.