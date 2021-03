Schwab: EM-Rückschlag und normale Turbulenzen

Zumal auch in Griechenland auf den 30-Jährigen die Wochen der Wahrheit warten. „Jetzt kommen die geilen Spiele“, denkt Schwab an die Cup-Halbfinali gegen AEK Athen, die letzte Titelchance. Und an das Play-off in der Super League. In das Thomas Murg (meist nur Joker) und er mit PAOK als Dritter starten. „Erstmals seit zehn Jahren hinter Aris Saloniki.“ Wenn auch nur einen Punkt, Olympiakos ist schon außer Reichweite.